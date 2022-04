Y aura-t-il beaucoup de supporters des Diables Rouges au Qatar ?

Toute l’équipe de Complètement Foot est revenue sur la Coupe du Monde au Qatar et l’accueil des supporters qui risque d’être plus compliqué que lors des précédentes éditions.

Du côté de l’Union belge, "on souhaite communiquer le plus vite possible vers les supporters" comme l’a confirmé Pierre Cornez, contacté par téléphone ce dimanche.

Et d’ajouter : "La situation n’est pas aussi simple que lors des précédents tournois et on est bien conscient des difficultés liées aux vols, aux possibilités d’hébergement. Mais je répète, on essaie de récolter des informations et on va tout mettre en œuvre pour aider les supporters qui souhaiteraient se rendre au Qatar."