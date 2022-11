Y a-t-il un lien entre nos cerveaux et le déni climatique ?

Alors On Change, c’est l’émission qui dépasse les constats alarmants sur l’état de la planète. Gwenaëlle s’est intéressée à un phénomène qui est présent chez le 3/4 d’entre nous. "Comment est-ce possible qu’on sache parfaitement ce qu’il faut faire pour ralentir les changements climatiques et qu’on n’arrive pas à changer ?"

Pourquoi continue-ton à accélérer, à consommer, à polluer toujours plus alors qu’on voit très bien le mur arriver ? Notre cerveau nous aveugle et nous paralyse face à une catastrophe dont on connait exactement les causes mais à laquelle on ne répond que par des incohérences. Qu’est- ce qui cloche chez nous ? Et surtout, peut-on résoudre ce bug et redevenir maîtres de notre destin ?