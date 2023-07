Y a-t-il un lien entre le bruit et l’intelligence ?

Quelle est la nuisance la plus souvent citée quand on s’intéresse aux souffrances de l’être humain, en particulier dans les villes ? Le bruit ! Classé champion toutes catégories des pollutions de notre environnement quotidien. Et c’est normal : toutes les études démontrent que non seulement le bruit tape sur nos nerfs mais il peut aussi causer d’importants dégâts. Pas uniquement au niveau de nos oreilles : également pour l’ensemble de notre santé !

A commencer par notre cerveau. Plusieurs études permettent de démontrer un lien entre le fait d'être exposé à du bruit et des problèmes au niveau de notre fonctionnement cérébral.

Plus il y a du bruit, moins on raisonne bien

Des chercheurs se sont intéressés entre autres à une haute tour qui se trouve au-dessus d'un énorme carrefour routier très bruyant. Ils ont mesuré les capacités cérébrales des enfants qui vivent dans cette tour. Les résultats de ceux qui habitent au rez-de-chaussée, au premier étage ou au deuxième étage, sont les plus faibles. En revanche les performances des enfants sont bien meilleurs au fur et à mesure que l'on monte dans la tour…

Une autre étude a été quant à elle menée dans des environnements proches d’aéroports. De la même manière, il a été constaté que les personnes qui habitent près du tarmac ont des résultats moins bons aux tests cérébraux que ceux qui habitent plus loin.

Cette étude confirme donc les données de la recherche sur la haute tour. Cela dit, ces travaux étant menés sur des populations particulières dans des lieux très spécifiques, on pourrait être tenté de les réfuter en évoquant un éventuel biais : peut-être que les gens qui sont les plus instruits et les plus attentifs à l’éducation vont tout simplement habiter plus loin des aéroports ?

Cervelle d’oiseau ?

D'où l’idée de mener une troisième type de recherche : cette fois avec des animaux, pour éviter tout biais socio-économique potentiel. En l’occurrence elle se base sur des oiseaux. En réalisant une étude d’impact auprès d’eux, on peut effectivement ne faire varier qu’un seul élément : l'exposition au bruit.

Contrairement à ce que l’on pense parfois (" cervelle d’oiseau ! "), certains volatiles sont très intelligents et on peut leur apprendre beaucoup de choses en les motivant par des récompenses. Eh bien les recherches ont permis de démontrer que les oiseaux les plus exposés ont eu beaucoup plus de mal à déployer leur intelligence, à apprendre que leurs congénères qui évoluaient dans un environnement calme.

Il y a donc bien un lien établi, en tout cas chez les oiseaux, entre l'exposition au bruit et le développement des capacités cérébrales. De là à extrapoler aux êtres humains…

Hormones de stress

Par ailleurs d'autres éléments entrent en ligne de compte, dont le sommeil. En effet quand on veut s'endormir, on peut fermer les yeux mais par contre on ne peut pas fermer ses oreilles ! En réalité elles sont toujours en éveil, en tout cas en partie. Elles peuvent ainsi prévenir notre corps en cas de danger sonore autour de nous. Et c’est là où le bât blesse. Car dans le cas d’un sommeil dans un environnement bruyant, des hormones de stress vont être produites.

L’effet peut être extrêmement nocif, au point que l'Organisation Mondiale de la Santé a révélé que si notre sommeil est perturbé à cause du bruit, cela engendre une augmentation significative du risque de développer des maladies cardiovasculaires, des problèmes de surpoids voire d’obésité, ainsi qu’une baisse importante de nos défenses immunitaires pouvant conduire, notamment, à un risque accru de cancer à terme.

Un bruit qui gomme

Alors quelle peut être la solution ? Outre les atténuateurs de bruits que l’on peut placer dans ses pavillons d’oreille, Il y a la possibilité d’utiliser ce que l'on appelle un bruit blanc.

Ce bruit, qui peut par exemple être généré via un smartphone ou un ordinateur, ressemble un peu à celui que l’on qualifie de " neige " sur notre écran de télévision. En fait c’est un son qui combine l'ensemble des fréquences, de la plus aiguë à la plus grave. Cela permet de constituer une sorte de nappage général qui peut en quelque sorte enrober voire gommer ne fut-ce qu’en partie les bruits trop importants.

Ceci dit, si vous vivez dans un environnement bruyant et que vous avez la possibilité de déménager, n’hésitez pas : votre santé vous dira merci !

