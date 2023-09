Y a-t-il un artiste numérique belge dans la salle ? Capture #2 en rassemble 20 au Pavillon namurois

Souriez, vos datas sont capturées

Dès l’entrée du Pavillon, une caméra intelligente vous détecte et deux imposants compteurs s’animent. Le premier comptabilise votre présence lorsque vous regardez l’œuvre, le second votre absence quand vous l’ignorez. Vous voilà repéré, fiché, capturé. L’algorithme de reconnaissance faciale enregistre notre image et nous réduit à une donnée supplémentaire. Cette œuvre As we continue de Pierre Coric introduit la première thématique de l’expo: le réel analysé par les machines à coups de statistiques, d’analyse de datas et de dérives potentielles. Comme Pierre Coric, l’excellent Dries Depoorter critique la computer vision (les logiciels de vision par ordinateur) avec Surveillance Speaker, une œuvre flippante mais aussi ludique. Comme dans nos rues, un mat est équipé d’une caméra, d’un logiciel d’IA et d’un haut-parleur. À travers le haut-parleur, on entend ce que voit la caméra. Par exemple: " Je vois une personne en rouge appuyée contre le mur ". Et parfois, quand elle prend un chien pour une valise, la caméra hallucine et montre ses dangereuses limites.