Y a-t-il trop peu de femmes à l’affiche du festival Les Ardentes à Liège ?

Il y a hélas un petit peu trop peu de femmes à l’affiche des Ardentes.

Plus largement, le festival se dit sensibilisé par la sous-représentativité des femmes dans le milieu musical… Via festiv@liege et le Reflektor, les programmateurs des Ardentes ont signé la charte Scivias pour rendre le secteur plus inclusif.

"Nous travaillons main dans la main avec Scivias à plus de parité dans les équipes techniques, explique le porte-parole du festival, notamment dans les équipes d’accueil. On peut dire aussi que s’il y a hélas un petit peu trop peu de femmes à l’affiche des Ardentes cette année, ce n’est pas du tout le cas derrière la scène puisqu’au niveau de l’équipe on est plus de 50% de femmes à travailler au sein des Ardentes dans l’équipe permanente. Et aussi, dans nos sous-traitants, nous avons beaucoup de collaboratrices qui viennent travailler avec nous sur le festival".