Y a-t-il trop de supermarchés en Belgique ?

Les enseignes se livrent une vraie bataille commerciale pour être partout et toucher un maximum de consommateurs. La Belgique compte 4 supermarchés pour 10.000 habitants. C’est le double des Pays-Bas. Et parfois, les magasins sont encore plus proches les uns des autres comme c’est le cas à Libramont. Ici, quasi toutes les enseignes sont présentes, au détriment souvent des employés de ces supermarchés.

"Ça fait des années qu’on demande qu’il y ait une régulation des implantations parce que ce qu’on constate, ce n’est pas spécialement que ça crée de l’emploi, c’est que ça contracte l’emploi là où il y en a, par de la polyvalence etc. On perd de l’emploi là pour en créer ailleurs. Mais le mécanisme fait qu’au bout du compte, l’hyper-concurrence ramène tous les travailleurs vers le bas plutôt que d’améliorer les conditions de travail", explique Evelyne Zabus, secrétaire permanente de la CNE.