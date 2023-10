Y a-t-il trop de détachés dans les cabinets ministériels ? Enquête sur le côté cour des ministères (2/2)

Autre conséquence de la pratique du détachement sur les administrations : la politisation de ces dernières. Ce qui n’est pas une bonne chose, regrette la professeure de l’ULB. Pour cause : lorsque les agents reviennent dans l’administration à la fin d’une législature, "ils vont avoir une certaine coloration politique", note Marie Göransson. Et donc, ajoute-t-elle, "un ministre issu d’un certain parti peut hésiter à collaborer avec tel fonctionnaire parce qu’il a travaillé précédemment dans le cabinet d’un ministre d’un autre parti et qu’il est donc considéré comme politisé". De ce fait, le ministre en question aura tendance à se reposer toujours davantage sur son cabinet qui sera lui-même composé d’autres fonctionnaires détachés, alimentant toujours davantage la méfiance entre les responsables politiques et l’administration.

Un argument balayé par le cabinet du Premier ministre qui insiste sur le fait que "certaines personnes détachées sont déjà allées dans des cabinets d’autres partis, c’est l’expertise qui prime".

L’administration ne comprend pas les contraintes du politique […], les cabinets ne creusent pas le fond du dossier.

Marie Göransson

Pourtant, selon la chercheuse, au-delà du détachement, la question de la confiance entre les politiques et l’administration est bien un enjeu central. Il y aurait effectivement "une méfiance mutuelle. Du côté des cabinets, il y a le sentiment que l’administration n’est pas assez réactive, qu’il y a une certaine inertie, qu’ils ne comprennent pas les contraintes du politique et ont des procédures très rigides. Et du côté de l’administration, il y a le sentiment qu’on ne prend pas suffisamment en compte leur expertise et leur expérience, qu’il y a des demandes tous azimuts, que les cabinets ne creusent pas le fond du dossier qui est finalement toujours considéré dans sa dimension politique", souligne Marie Göransson.