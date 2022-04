Y a-t-il des bonnes et des mauvaises manières de faire son deuil ?

Evelyne, une auditrice d’Uccle, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Après les funérailles de notre fils, mon mari a raconté une petite blague. Mes beaux-parents sont partis et on ne les a plus vus pendant 2 ans. Je crois qu’après des circonstances pareilles, on a juste envie de souffler. Nous avons une fille et nous ne voulions pas lui infliger notre tristesse tous les jours durant des mois. Nous avons repris notre vie, même si on était encore triste."