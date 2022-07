Y’a qu’une télé, c’est Téléchat ! Retour sur un succès à 8 millions de téléspectateurs

Groucha le chat-journaliste et l’autruche-présentatrice Lola ont tenu l’antenne dans les années 80 pendant 234 épisodes. 8 millions de téléspectateurs. Une multitude de prix et une nomination au Emmy Awards aux Etats-Unis. Un programme de 5 minutes au ton novateur, un programme qui "ne prend pas les enfants pour des idiots" et qui entend leur donner un sens critique par l’usage de la parodie. ‘C’est génial !’ revient pour notre plus grand plaisir sur nos souvenirs d’enfance pas si innocents.