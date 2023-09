Y a pas de planète B : 3 conseils pour avoir du style, sans dégommer la planète

Tous les vendredis, Gaëtan, Audrey, et Kristofer se mettent au vert grâce à François, dans le réveil de Tipik. Au travers d’une chronique sur le climat "Y a pas de planète B", il retourne sans complexe les grandes idées reçues sur l’écologie, avec humour et légèreté.

Aujourd’hui, François parle de nos vêtements, et plus précisément de notre manière de consommer la mode. Mais saviez-vous que l’industrie de la mode émet autant de gaz à effet de serre que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis ?



Voilà donc 3 conseils pour avoir du style, sans dégommer notre planète :

Acheter moins ! Nous achetons en moyenne 60% de vêtements de plus qu’il y a 15 ans. 6 000 nouveaux articles sont mis en ligne, par jour, par la marque Shein… Acheter en seconde main : en 2020, nous avons produit 150 milliards de vêtements. Il y a donc assez de vêtements en circulation, il n’est donc pas nécessaire d’acheter du neuf ! Si on achète du neuf, il faut privilégier les marques qui travaillent bien. Un vêtement pas cher est souvent de mauvaise qualité. Payer plus, c’est quand même s’assurer que le produit tiendra plus longtemps.

Conclusion : avoir du style sans dégommer la planète, c’est avoir un dressing plus petit, composé de seconde main et avec des vêtements neufs qui prônent la qualité et la durabilité.