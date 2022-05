Xior achète pour 939 millions d'euros de kots et s'implante dans de nouveaux pays

Xior Student Housing a acquis un portefeuille de 5.341 kots étudiants d'une valeur totale de 939 millions d'euros, annonce lundi cette société immobilière cotée en bourse et spécialisée dans le logement étudiant. Grâce à cette transaction, l'entreprise fait son entrée en Allemagne, au Danemark et en Suède, accélère sa croissance en Pologne et consolide sa position de première plateforme de logements pour étudiants en Europe continentale.

Xior a signé un accord avec le groupe britannique Basecamp Group et les fonds European Student Housing Fund I et European Student Housing Fund II, qui investissent dans ce type de logements, pour acquérir ce portefeuille exploité jusqu'ici par Basecamp.

Les 5.341 kots sont répartis sur 11 sites, dont huit sont opérationnels, les trois autres étant des projets en cours de développement. Toutes les résidences sont situées dans neuf villes étudiantes majeures en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède.

La transaction permet à Xior, déjà actif en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne, d'augmenter la valeur totale de son portefeuille de 32%, à 3,7 milliards d'euros. Le nombre d'unités locatives augmentera, lui, de 25%. D'un seul coup, le marché visé par la société va passer de 4,5 millions à 8,5 millions d'étudiants, "tous situés dans des pays et des villes où l'offre est largement insuffisante", relève l'entreprise.

Avec cette expansion, Xior entend renforcer sa position de première plateforme de logements pour étudiants en Europe continentale, avec un portefeuille de 26.526 unités et une présence dans 43 villes universitaires dans huit pays.