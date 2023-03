Xi Jinping en visite chez Vladimir Poutine à Moscou, ou comment mettre en scène une "neutralité pro russe"

Le commerce russo-chinois se porte bien, même si la Chine profite de la vulnérabilité russe. "La Chine est alliée de facto de la Russie, tout en tenant compte de ses intérêts".

Mais la Chine reste en bons termes avec les Occidentaux, ses partenaires économiques les plus importants.

Une relation de plus en plus asymétrique

Il y a donc des convergences entre Russie et Chine, deux régimes autoritaires en délicatesse avec l’ordre international libéral dominé par les Occidentaux, en concurrence avec les Etats-Unis, mais il existe aussi des différences de vues.

"La Chine est un Etat qui a tiré énormément profit du système international ne fût-ce que sur le plan économique avec la globalisation, fait remarquer Thierry Kellner. Et la Russie a plutôt progressé dans des situations de chaos. Ce ne sont pas des points de vue forcément convergents".

"A Samarkand, lors du Sommet de l’organisation de coopération de Shangaï, Xi Jinping est venu tracer une ligne rouge par rapport à la politique expansionniste de Vladimir Poutine : tant qu’il a des objectifs vers l’Occident, vers l’Ukraine, cela n’a pas l’air de déranger tellement Pékin, tant que cela ne dégénère pas trop. Mais d’un autre côté, l’Asie centrale a été mise hors jeu, c’est une zone où la Chine considère que la Russie n’a pas à poursuivre une politique expansionniste."

La relation devient cependant de plus en plus asymétrique : "La Russie dépend de plus en plus de Pékin qui dicte le jeu selon ses propres intérêts".

Cela n’empêche pas le président Poutine de mettre en scène la venue de son homologue chinois mais il a en fait peu de cartes à jouer et va devoir accepter les conditions chinoises par exemple sur les tarifs des livraisons énergétiques.

Les limites de l’amitié chinoise

Une Russie affaiblie serait plus exploitable. L’amitié "sans limite" avec la Russie proclamée en février 2022 peu avant l’invasion de l’Ukraine trouve donc ses limites qui sont tout simplement les intérêts purs chinois, conclut Thierry Kellner.

Des discussions "informelles" sont prévues avec Vladimir Poutine avant un dîner. L’entretien "formel" aura lieu mardi et l’on verra alors si une véritable coopération militaire entre Russes et Chinois va se développer et si la prolongation de la guerre en Ukraine ne profiterait pas à la Chine, détournant l’attention occidentale des prétentions chinoises à l’égard de Taiwan.