Xi Jinping annonce une "nouvelle ère" pour les relations Chine-Asie centrale

C'est la toute première édition de ce "sommet Chine-Asie centrale" depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992 entre le géant asiatique et ces républiques (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) après la chute de l'URSS. Choix symbolique : cette réunion qualifiée "d'extrêmement importante" par Pékin se tient dans la ville historique de Xi'an (nord), extrémité orientale de l'ancienne Route de la soie qui reliait l'Europe et la Chine via l'Asie centrale.

Xi Jinping a accueilli les cinq présidents dans la soirée devant un grandiose bâtiment chinois de style ancien éclairé par des lampions rouges. Des dizaines de danseurs ont ensuite interprété un coloré spectacle musical inspiré de la dynastie Tang (618-907), autre symbole car les liens Chine-Asie centrale étaient particulièrement forts à cette époque. "Je suis convaincu que notre engagement commun fera du sommet de demain un grand succès et ouvrira une nouvelle ère" pour ces relations, a déclaré Xi Jinping à ses cinq homologues lors d'un dîner de bienvenue. "La Chine invite sincèrement" ces pays à "monter à bord du train express de son développement pour bâtir ensemble un avenir meilleur", a-t-il souligné, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.