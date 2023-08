Xhonneux : "Il faut que Cynthia profite de l’effet magique de se retrouver dans une grande finale"

Qualifiée pour la finale du 400 m, première Belge sous les 50 secondes, Cynthia Bolingo a écrit une page de l’athlétisme noir-jaune-rouge aux mondiaux de Budapest. La Bruxelloise est en pleine lumière après de nombreuses galères. Elle se présente sans la moindre pression.



"A partir du moment où elle a la huitième performance des engagées, tout ce qui sera mieux qu’une huitième place sera du bonus. Il faut qu’elle profite de l’engouement, de l’émulation et de l’effet magique de se retrouver dans une grande finale pour essayer d’améliorer encore son record national (49''96, ndlr)", souligne Frédéric Xhonneux au micro de David Bertrand.



On dit souvent qu’une fois en finale tout est possible. Peut-on rêver à un podium ? "C’est compliqué même s’il y a toujours des surprises dans un championnat. On l’a vu avec Laulauga Tausaga qui a battu son record de 4 mètres au disque. Un état de grâce peut survenir à Cynthia. On lui souhaite. Paulino est normalement au-dessus du lot. Mais derrière, les filles tournent dans des petits 49''. Territoire que Cynthia pourrait encore découvrir".



"Elle manque peut-être d’expérience dans les grandes finales à 30 ans", reprend l’ancien décathlonien. "Le plaisir est le moteur de la performance. Il faut y aller au taquet, faire sa course et voir ce que cela peut donner. Peut-être avoir une stratégie de course différente, en partant un rien plus lentement qu’en demie. Il faudra voir aussi comment elle a digéré l’enchaînement de ces trois courses à haute intensité. Mais aussi comment elle a digéré émotionnellement cette course dingue. Elle a peut-être eu des nuits difficiles avec une telle adrénaline".