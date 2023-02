Xcusemee : "Cette chanson m'a soigné"

Tu l'as compris: Xcusemee est très chaud en storytelling. Raconter des histoires, c'est sans aucun doute l'un de ses points forts. Mais sa musique ne se résume pas à ça. Ses mélodies sont planantes et soigneusement écrémées sur des

percussions rythmées et bouncy. Il n'a qu'un seul but : "transmettre diverses émotions et une expérience riche en douceur à ses auditeurs."

Quand on lui demande de citer quelques-unes de ses inspirations, deux univers se distinguent: le rap et le R'n'B. Aussi, il n'est pas surprenant de voir Singuila et Damso cités comme modèles, au même titre que Hamza ou Alicia Keys. Mais quand il s'agit d'écrire, c'est son père qui l'inspire : "Il a vécu dans la rue en Afrique avant d'y décrocher des diplômes et de venir en Belgique. Quand il m'arrive des galères, je pense à son parcours. Ça m'aide à prendre du recul."

Je me demandais si j'étais vraiment fait pour la musique.

Et Xcusemee ne s'en cache pas : des galères, il en vit. Il n'a pas peur de montrer ses sentiments dans ses sons. Quand il a été contacté pour participer à la Semaine de la Musique Belge, il était dans une phase difficile. "Franchement, je me demandais si j'étais vraiment fait pour la musique. Je venais de terminer un morceau dont je n'étais pas très satisfait. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le message de Tarmac."

Mais aujourd'hui, Xcusemee a faim. "Là, je ne suis pas encore installé", confie-t-il. "Mais je travaille pour. J'attends le jour où quelqu'un viendra me voir avec de l'argent et me dira de me consacrer uniquement à la musique." Quand ça arrivera ? Il ne le sait pas. Actuellement, il vit surtout pour le moment présent. "Je suis un rêveur. Je ne sais pas où tout ça s'arrêtera. Dans un Bercy ? à l'Apollo ? On verra bien."