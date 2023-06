Xbox Showcase 2023 : ce que la rédaction d’iXPé a retenu

Le gros bébé de Ubisoft et de Massive Entertainement s’est enfin révélé hier soir ! Et quel bébé ! Un open world dont l’histoire originale se déroulera entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Les personnages clés sont Kay Vess et Nix et évidemment, ce ne sont pas des enfants de chœur !