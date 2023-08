Xbox : Microsoft pénalisera plus souvent les joueurs aux comportements toxiques

La firme de Redmond a dévoilé sur son blog son nouveau système de mesures répressives, qui vise à sensibiliser "les joueuses et les joueurs sur la gravité des infractions, les conséquences de leur cumul et l’impact de celles-ci sur leur réputation."

En d’autres termes, les joueurs et joueuses pourront être sanctionnés à plusieurs reprises, et chaque sanction sera consignée pendant six mois. "Ce système est similaire à celui des points d’inaptitude utilisé dans les systèmes de permis de conduire de nombreux pays. Par exemple, un joueur ou une joueuse ayant reçu deux avertissements sera suspendu de la plateforme pendant un jour, tandis qu’un joueur ou joueuse ayant reçu quatre avertissements sera suspendu pendant sept jours. Les joueurs et les joueuses ont droit à un total de huit avertissements et, une fois ce nombre atteint, ils seront suspendus et n’auront plus accès aux fonctions communautaires, telles que la messagerie, les groupes et le chat, le multijoueur et d’autres, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur", explique Microsoft sur son blog.

Depuis ce mercredi 16 août, tous les joueurs et toutes les joueuses commencent avec un dossier vierge. Mais toute infraction antérieure, telle qu’une suspension, devra être résolue. Ensuite, les nouvelles infractions commises depuis hier donneront lieu à des mesures répressives.