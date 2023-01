Xbox : Microsoft organise un événement le 25 janvier

Xbox et Bethesda présenteront “Developer_Direct” le mercredi 25 janvier prochain. De quoi en apprendre plus sur certains des jeux qui sortiront sur Xbox, PC et dans le Game Pass dans les mois qui viennent.

Plusieurs studios maison seront de la partie, dont Mojang Studios, Turn 10 Studios, ZeniMax Online Studios et Arkane Austin. La firme de Redmond promet des annonces et des séquences de gameplay.

Parmi les jeux déjà annoncés, on devrait en savoir plus sur des titres comme The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall. Le très attendu Starfield, quant à lui, aura droit à son événement particulier un peu plus tard dans l’année.

L’événement sera à suivre le 25 janvier à 21h, heure belge, sur les chaînes de Xbox (Twitch et YouTube) ou de Bethesda (Twitch et YouTube). On croise les doigts pour des grosses annonces concernant le Game Pass, qui n’a accueilli que quelques titres en décembre 2022 et en janvier 2023.