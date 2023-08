Xbox : le patron rappelle la promesse des 4 jeux "first party" par an, pour rivaliser avec Sony

Rappelons que Redfall, de Arkane Studio, a été très critiqué à sa sortie, aussi bien par la presse que par les joueurs. Mais cela reste, aux yeux du PDG, un jeu first party. Et Starfield est attendu au tournant. Quoi qu’il en soit, Microsoft ne peut que s’améliorer dans ce domaine. La firme de Redmond a vraiment un retard à rattraper face à la concurrence.

On sait que Nintendo continue de séduire les propriétaires de la Switch avec des exclusivités comme Zelda, Pikmin, Super Mario ou Pokémon. Et du côté de Sony, on a eu l’arrivée du PSVR 2 avec le jeu Horizon Call of the Mountain; et Marvel’s Spider-Man 2 est attendu pour le mois d’octobre. Sans compter les nombreuses exclusivités qui ont échappé à la Xbox, comme les jeux indépendants Season ou Tchia; Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth; ou encore Forspoken (qui fut à peu près aussi bien accueilli que Redfall…)