Xbox Developer_Direct : comment suivre toutes les annonces en direct ce 25 janvier ?

Microsoft débute l’année avec une présentation, organisée conjointement par Xbox et Bethesda. Et c’est évidemment à découvrir en direct, pour tous savoir sur les jeux qui sortiront prochainement sur PC et Xbox.

Plusieurs studios seront également présents. Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios font partie des noms confirmés par la firme de Redmond. Chacun présentera “de longues séquences de gameplay” et “se concentrera sur les principales fonctionnalités des jeux présentés”, selon le communiqué.