Xbox Developer Direct : des annonces attendues, on reste sur notre faim

C’est la petite pépite, la lueur d’espoir qui se démarque des jeux proposés hier soir : Hi-Fi Rush. C’est frais, la direction artistique accroche la curiosité. Derrière cette surprise, le studio Tango Gameworks qui propose donc un beat them all de rythme solo, on dirait presque un cousin perdu de Crypt of the Necrodancer.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : le jeu est déjà disponible sur Xbox Series X|S et PC (et aussi via le Game Pass).