Xbox : comment suivre la conférence de Microsoft ce dimanche 12 juin ?

La firme de Redmond organisera une conférence en ce dimanche 12 juin. Au programme, des annonces qui devraient dévoiler le calendrier Xbox jusqu’à la fin de l’année.

Et Microsoft devrait se montrer à la hauteur, après le récent State of Play de Sony, chargé en annonces (dont le très attendu remake de The Last of Us Part I). Pour savoir ce que nous réserve l’entreprise, il faudra patienter jusqu’à 19h, heure belge.

La conférence sera à suivre en direct sur YouTube ou sur Twitch, et permettra “d’en apprendre plus sur les jeux des Xbox Game Studios, de Bethesda et des partenaires”, selon Microsoft. Du côté des rumeurs, c’est un peu flou. La Xbox n’a pas connu de grosses exclusivités depuis quelques mois.