Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme l’existence de son stick HDMI

La firme de Redmond a confirmé l’existence du projet Keystone, soit un dongle HDMI qui permettrait de profiter du catalogue Xbox Cloud Gaming sur n’importe quel écran, et sans console.

L’entreprise a partagé un communiqué avec le site Windows Central : “notre vision pour Xbox Cloud Gaming est inébranlable, notre objectif est de permettre aux gens de jouer aux jeux qu'ils veulent, sur les appareils qu'ils veulent, où ils veulent. Comme annoncé l'année dernière, nous avons travaillé sur un dispositif de streaming de jeux, le nom de code Keystone, qui pourrait être connecté à n'importe quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d'une console.”

Cependant, le projet est loin d’être finalisé. La commercialisation du stick HDMI pourrait donc se faire attendre. “Dans le cadre de notre parcours technique, nous évaluons constamment nos efforts, révisons nos apprentissages et nous nous assurons que nous apportons de la valeur à nos clients”, poursuit Microsoft dans son communiqué. “Nous avons pris la décision de nous éloigner de l'itération actuelle du dispositif Keystone. Nous tirerons parti de nos apprentissages et recentrerons nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra de fournir Xbox Cloud Gaming à plus de joueurs à travers le monde à l'avenir.”

Microsoft n’a pas détaillé ces changements, mais la confirmation de l’existence du projet devrait mettre la pression sur la concurrence. À commencer par Sony, à la traîne sur le marché du Cloud Gaming.