Xbox 360 : la boutique en ligne fermera ses portes en juillet 2024

Clap de fin pour la Xbox 360. Du moins pour sa boutique en ligne. Dix-huit ans après le lancement de la console, Microsoft a décidé de fermer son store en ligne.

En effet, dès le 29 juillet 2024, "Xbox cessera de prendre en charge la possibilité d’acheter de nouveaux jeux, des DLCs et d’autres contenus de divertissement à partir du store Xbox 360 sur la console et la Marketplace Xbox 360", explique Microsoft. "Par conséquent, l’application Microsoft Films et TV ne fonctionnera plus sur la Xbox 360, ce qui signifie que les contenus TV et les films ne pourront plus être visionnés sur votre Xbox 360 après le 29 juillet 2024."