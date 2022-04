Xavier Siméon remporte les 24H du Mans motos malgré une panne d'essence : "Exceptionnel, que du bonheur !"

Comme l'an dernier, Xavier Siméon (Suzuki GSXR 1000) a remporté les 24h du Mans, première épreuve du championnat du monde d'endurance motos de la saison dimanche avec ses équipiers français Gregg Black et Sylvain Guintoli. L'écurie Yoshimura Sert Motul, championne du monde en titre, se déplacera à Spa-Francorchamps les 4 et 5 juin avec l'étiquette de favoris.

"C'est une belle victoire. Mes équipiers et mon équipe ont fait un super travail. On gagne pour la deuxième année consécutive. En plus du Bol d'Or, ça fait trois victoires d'affilée sur des courses de 24H. C'est exceptionnel. La course a été très dure, personne n'a lâché le morceau jusqu'à trois heures de la fin. Ca a tourné en notre faveur, que du bonheur ! On a connu une petite panne d'essence donc on a eu un peu de chance, celle du vainqueur. Gagner les 24H du Mans, c'est toujours un plus pour le championnat. La concurrence est rude, on doit bosser pour essayer de répéter ce résultat à Spa-Francorchamps", a indiqué le pilote belge à notre micro après la course.