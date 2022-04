Xavier Siméon aux 24 heures du Mans motos : "Faire honneur à notre statut de numéro 1"

C’est ce week-end que sera donné le coup d’envoi du championnat du monde d’endurance moto (FIM EWC) et comme le veut la tradition, cette nouvelle saison démarre avec les 24 heures du Mans, qui seront à suivre en direct vidéo intégral sur RTBF Auvio et RTBF.be/sport.

Une 45e édition qui s’annonce prometteuse avec un plateau particulièrement relevé. Parmi les pilotes engagés, on retrouve évidemment Xavier Siméon. Le pilote bruxellois, sacré champion du monde l'an dernier avec le SERT, le Suzuki Endurance Racing Team, aura le privilège de porter le numéro un.

C’est un Xavier Siméon souriant et détendu que nous avons rencontré dans les paddocks du circuit Bugatti du Mans. Auréolé de son titre de champion du monde avec la Suzuki du team SERT, le natif d’Etterbeek se montre relativement confiant avant d’aborder cette nouvelle saison : " J’arrive dans les meilleures conditions possibles pour aborder ces 24 heures du Mans. Le team SERT est toujours aussi ambitieux. J’ai toujours la même moto et les mêmes équipiers, les Français Gregg Black et Sylvain Guintoli. Le team a bien bossé durant l’hiver pour améliorer certains petits détails qui n’étaient peut-être pas parfaits l’année dernière. Donc, nous serons compétitifs mais il faut malgré tout garder les pieds sur terre. C’est quand même une épreuve de 24 heures et on sait bien qu’il peut se passer énormément de choses durant un double tour d’horloge ".

On vise le doublé au Mans

Un double tour d’horloge que Xavier connaît bien et apprécie particulièrement puisque le Bruxellois s’est déjà imposé sur le circuit de la Sarthe l’an dernier…. " C’est vrai qui c’est une course que j’affectionne. On a fait un podium il y a deux ans et on a gagné l’an dernier. Cette victoire a servi de déclic au team qui a ensuite remporté le Bol d’Or. On visera encore un podium, voire la victoire cette année car je le répète, ça reste une course de 24 heures. C’est très très long et il va faire très chaud ce week-end au Mans. Il faudra donc voir sur le moment même mais on a des consignes très claires du SERT et des Japonais de Suzuki. Il faudra rester prudents et faire le job sans s’exciter. Nous avons trois courses de 24 heures cette année dont le retour de Spa au mois de juin, ainsi que les 8 heures de Suzuka donc le plus important ici est de ramener le maximum de points. On peut s’attendre à une très belle course. On a vu en qualifications que pas mal d’équipages ont battu le record de la piste. C’est significatif. Je pense que cinq teams au moins peuvent l’emporter. Je pense surtout aux motos d’usine comme Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda et BMW "

C'est une pression positive qui nous pousse vers le haut

Avec ce statut de numéro 1, le team SERT devra gérer la pression, ce qui ne semble pas vraiment un souci pour Xavier Siméon et ses équipiers, habitués à cette situation : " Ce n’est pas un problème pour nous. L’an dernier, il y avait déjà de la pression sur le SERT qui avait subi de gros changements et nous étions attendus au tournant. Ce sera encore le cas cette année, c’est sûr que la pression est présente mais c’est une pression positive qui nous porte vers le haut. Mes équipiers et moi sommes prêts. On s’est bien préparé durant l’hiver pour arriver au top ici au Mans mais comme je l’ai déjà dit, il faut rester les pieds sur terre et ce sera le cas à chaque fois avant une course d’endurance. J’espère que nous irons jusqu’au bout de ces 24 heures avec un bon résultat à la clé ".

Un public chaud bouillant

L’objectif est donc clair pour Xavier Siméon et son team SERT, conserver ce titre mondial et ce numéro 1 sur la moto avec pourquoi pas un bon résultat obtenu dans le chaudron du circuit Bugatti du Mans où plus de 70.000 spectateurs sont attendus ce week-end pour le plus grand plaisir du pilote bruxellois : " Les deux dernières éditions se sont déroulées à huis clos pour les raisons que l’on connaît. Cette année, ça fait vraiment du bien de retrouver le public. Les spectateurs, amoureux de motos, sont bien présents. Ce vendredi, ils étaient déjà très nombreux sur la pitlane pour les séances de dédicaces. Le public est chaud bouillant. J’ai rarement vu ça et j’espère que les fans de Suzuki nous porteront vers la victoire…. ".