Xavier Mercier quitte Oud-Heverlee Louvain et rejoint le champion de Hongrie

Dans sa chronique "L'Option Data", Stéphane Medeiros, analyste vidéo de l'Excel Mouscron et formateur ACFF, plaçait Xavier Mercier dans son top 3 des meilleurs joueurs de la saison, le considérant comme "un des joueurs qui passe le plus la balle dans le dernier tiers et qui fait le plus de passes judicieuses". À Ferencvaros, celui qui a porté le brassard chez les Louvanistes aura l’occasion de se montrer sur la scène européenne. Champion de Hongrie, le club jouera les tours préliminaires de la Ligue des Champions.