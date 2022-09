Xavier Malisse : "Roger Federer a tout apporté au tennis, aux joueurs, aux fans, aux tournois"

Ils ont le même âge, à un an près. Xavier Malisse et Roger Federer se sont beaucoup côtoyés sur les courts de tennis du monde entier. Le Belge a arrêté sa carrière il y a neuf ans déjà. Le Suisse va taper ses dernières balles dans quelques jours, à 41 ans.

Au moment d’évoquer la vie et l'oeuvre de Roger Federer, Xavier Malisse ne sait pas par où commencer. Peut-être par ce qu’il laissera comme héritage, tennistique et humain. "Il a tout apporté au tennis. On pourrait même se demander ce qu’il n’a pas apporté. Je pense que c’est grâce à lui que le tennis est aussi haut. Grâce à lui et à Rafael Nadal. Ce ne sont pas seulement des champions, ce sont aussi des gentlemen. Et c’est aussi essentiel. J’espère que les joueurs qui vont arriver auront le même comportement. Je ne sais pas si ce sera possible. Ils étaient monstrueux pour notre sport. Roger a été important pour les joueurs, pour les fans, pour les tournois".