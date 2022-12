Xavier Locus et Cassandre Marfin : le piano spontané

Ils étaient déjà amis et se sont retrouvés au Conservatoire de Bruxelles : Cassandre Marfin comme élève de Dominique Cornil à cette époque-là, et Xavier Locus, comme assistant de la classe de piano.

Xavier est un caméléon

C'est ainsi que Cassandre Marfin nous le présente avec un sourire complice. Xavier Locus, placé un peu par hasard devant un piano, a suivi les cours d'un professeur aveugle, plus intuitif, qui l'a guidé vers les subtilités des mélodies et harmonies ressenties, improvisées, souvent. Il se voit bien pianiste de bar...

Il est diplômé de la classe de Jean-Claude Eynden en 2008 avec grande distinction et obtient dans le même temps le prix Maurice Lefranc. Il est ensuite admis à l’Académie pianistique " Incontri col Maestro " d’Imola.

Il est lauréat du Concours Excellentia et Mathilde Horlait-Dapsens à Bruxelles en 2008, et finaliste du Concours International Claude Bonneton. Comme professeurs marquants, il cite Regina Smendzianka, Oleg Krimer et Eric Heidsieck.

Il se produit à l’Academia Belgica de Rome, au Palais des Académies de Bruxelles, à Varsovie, et à Cologne. Plus récemment il collabore également avec le violoncelliste Thibaut Lavrenov et crée un duo de musique américaine avec le clarinettiste Julien Elleouet, Tandem 66.

Actuellement professeur assistant au Conservatoire Royal de Bruxelles et à l'Académie de Woluwé-Saint-Lambert.