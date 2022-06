Xavier Deprez à Ars in Cathedrali, gagnez deux places

A l’occasion des trente années de Xavier Deprez comme organiste à la cathédrale de Bruxelles, vous entendrez ses dernières compositions pour orgue positif, grand orgue, sopranos, chœur à quatre voix mixtes, ainsi qu’une création mondiale "L’Eau et le Feu", spécialement écrite pour les artistes réunis à l’occasion de ce concert unique.

Le Festival 2022 aura à coeur d’associer le répertoire neuf et ancien.

Neuf, avec la musique de Xavier Deprez lors du concert d’ouverture, pour orgue, voix et choeur, avec la musique de Pierre Slinckx, pour orgue et électronique, avec les compositeurs Michaël Kamen (USA), et Craig Philips (UK) lors du concert Organ Pipes and Brassery Bells, et Jan Welmers, compositeur minimaliste.

Ancien, avec Heinrich Schütz, auquel nous rendons hommage à l’occasion du 350e anniversaire de sa mort lors du concert de clôture, avec Johann Sebastian Bach et deux récitals dédiés. Nouveauté aussi avec la combinaison orgue et ensemble de cuivres.

Gagnez deux places pour le concert de Xavioer Desprez, le 12 juillet à 20 heures, lors du Festival Ars in Cathedrali, à la Cathédrale des Saint-Michel et Gudule.