Xavier demande Nadège en mariage en direct sur Tipik !

Ce lundi 14 février, c'était la Saint-Valentin sur Tipik !

À cette occasion, Xavier, fidèle auditeur du Réveil de Tipik, en a profité pour formuler en direct à la radio une demande toute particulière à Nadège, sa compagne depuis 4 ans.

Un Xavier très ému et qui a du mal à terminer sa phrase...

C'était pourtant sans compter sur l'aide précieuse de Marco, Lara et François !

Toute la semaine, Tipik continue à fêter l'amour et vous offre des séjours insolites et romantiques !

Ecoutez le Réveil de Tipik avec Marco, Lara et François et remportez ces nuitées pour vous et votre Valentin ou votre Valentine.