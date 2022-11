Xavier Chen après Portugal-Uruguay : "Les Portugais ont su garder la tête froide"

Et de trois ! Après la France et le Brésil, le Portugal de Cristiano Ronaldo a décroché son billet pour les huitièmes de finale en venant à bout de l’Uruguay.

Comme Xavier Chen l’attendait, les joueurs de la Celeste ont déployé un jeu rugueux pour endiguer la machine portugaise. " Dès les premiers contacts, les Uruguayens ont été extrêmement agressifs avec des contacts parfois assez limites. Ils ont failli réussir, parvenant à certains moments à faire sortir les Portugais de leur match. Mais ils ont dû changer leur plan suite au but encaissé et jouer de manière plus offensive. "

Les hommes de Fernando Santos ont été patients. En seconde mi-temps, un centre-tir de Bruno Fernandes va donner l’avantage à la Seleção. " Les Portugais ont été très calmes, très professionnels. Ils ont su garder la tête froide, même s’ils ont eu pas mal de difficulté à trouver la faille. Ils y sont parvenus grâce à leur expérience et à leurs joueurs clés, Bruno Fernandes en tête. "

Un second but du milieu offensif en fin de match sur pénalty va définitivement entériner la qualification du champion d’Europe 2016. " La qualification est méritée sur base des deux matchs qu’ils ont joués. Ils répondent aux attentes. Six points sur six et première place en vue pour eux. "