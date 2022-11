Xavier Chen après la victoire de la Croatie : "Ils ont eu des moments plus faibles mais ils ont su remonter, c’est ce qu’il manque à la Belgique"

La Croatie lance son tournoi en s’imposant face au Canada (4-1). Malgré leur premier but en Coupe du monde, les Canadiens n’ont pas su s’imposer et sont éliminés. Xavier Chen débriefe le match en compagnie de Quentin Volvert.

Alphonso Davies marque l’histoire du football canadien avec son but face à la Croatie. Mais les Croates se sont réveillés en égalisant pour, ensuite, prendre le dessus. Pour Xavier Chen, c’est dans ces moments que la Belgique fait défaut. "Ce soir, les Croates ont su faire le gros dos en réussissant à surmonter les moments où ils ont été plus faibles. Ensuite, ils ont commencé à accélérer et jouer plus juste. C’est ce qu’il manque à la Belgique", explique notre consultant.

Mais cette capacité à revenir dans le match est due à deux éléments selon Xavier Chen : l’expérience et la qualité des joueurs croates. "Ils ont fait preuve de réalisme en concrétisant leurs quelques occasions. C'est grâce à certains joueurs croates qui ont tout gagné."

Cependant, Xavier Chen pointe la défense comme le plus gros point faible de la sélection croate et la solution pour la Belgique. "Dans la charnière centrale, on ne sent pas cette équipe très rassurante et c’est sur ce point-là qu’il faudra appuyer" constate-t-il.

La Croatie jouera sa qualification face à la Belgique jeudi. Victoire obligatoire pour la Croatie si elle souhaite se hisser en huitième de finale.