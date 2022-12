Xavier Chen après l’échec de l’Allemagne : "L’élimination est logique avec une telle inefficacité offensive"

Au moment du tirage au sort déterminant la composition des groupes de cette Coupe du monde 2022 en avril dernier, la poule E reprenant l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica offrait, à priori, le scénario le plus limpide. Personne n’imaginait autre chose qu’une qualification pour le tour suivant des ténors allemands et espagnols. Pourtant Ce groupe de la mort aura pour l’instant offert le dénouement le plus indécis de ce mondial et un épilogue particulièrement étonnant avec la qualification du Japon (premier du groupe !), de l’Espagne et l’élimination de l’Allemagne qui quitte donc la compétition dès la phase le 1er tour comme lors du mondial 2018 en Russie. Mais à l'image des Diables Rouges, les choses ne se sont pas décidées sur la dernière rencontre de groupe.



"Le match pivot pour eux c’était le premier affrontement face au Japon (ndlr : défaite 1-2). Ils se sont immédiatement mis en grande difficulté. Ils ont dû s’arracher contre l’Espagne avec à la clé une prestation assez convaincante et puis, dans leur duel face au Costa Rica, ils ont fait ce qu’il fallait faire, mais malheureusement la victoire des Japonais dans la rencontre qui les opposait à l’Espagne a définitivement scellé leur sort. Il y a énormément de qualité dans ce noyau, mais ce qui ressort c’est leur inefficacité offensive tout au long du tournoi couplé à des grosses erreurs défensives. À partir de ce moment-là, ça devient compliqué d’espérer quoi que ce soit et l’élimination me semble assez logique."