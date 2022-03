Xavier, 30 ans de vie commune avec la maladie de Crohn

"Je m’appelle Xavier et je suis un Crohnar." D’emblée, le ton est donné. Xavier assume désormais une maladie qu’il reconnaît comme étant un peu taboue. "On parle de diarrhée, de sang, de fistule. C’est normal qu’au départ on n'en parle qu’aux proches." La maladie de Crohn touche le système digestif. Un Belge sur mille en souffre et 500 nouveaux cas sont détectés chaque année, principalement chez les moins de 30 ans.

C’est santiags aux pieds et chemise de cow boy sur le dos qu’il nous accueille. "Je suis un grand fan des États-Unis, j’en suis à mon 38ème voyage. Mes étudiants me surnomment ´Captain America´", sourit cet enseignant en ingénieur civil. Car aujourd’hui, Xavier est enfin en rémission durable, sauf petites crises passagères. Mais il a fallu des années pour trouver le bon traitement. Et faire la paix avec cette fameuse culpabilité. "On se demande souvent ce qui fait qu’on est en crise. Alors on entame des régimes très stricts. Mais quand la crise revient malgré ça, pour le moral, c’est la catastrophe !"