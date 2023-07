Xavi Simons à nouveau prêté par le PSG, au RB Leipzig cette fois

Le Néerlandais Xavi Simons, de retour de prêt du PSV Eindhoven, ne sera pas resté longtemps à Paris. Le PSG, avec qui le milieu offensif est sous contrat jusqu’en 2027, l’a prêté au RB Leipzig en Allemagne pour la saison 2023-2024, a annoncé mercredi le club champion de France dans un communiqué.

Xavi Simons, 20 ans, a signé son premier contrat professionnel lors de son arrivée au Paris Saint-Germain durant l’été 2019 en provenance du FC Barcelone.

En juillet 2022, alors qu’il comptait 11 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot Rouge et Bleu, le PSG l’avait prêté au PSV Eindhoven, où il vient de réussir une saison exceptionnelle avec 22 buts et 12 passes décisives en 48 matches, remportant la Coupe des Pays-Bas et terminant deuxième du Championnat néerlandais.

Une saison qui lui a ouvert les portes de l’équipe nationale des Pays-Bas : Simons a fêté la première de ses quatre sélections sous le maillot des Oranje en huitièmes de finale du Mondial-2022 en décembre dernier au Qatar, contre les États-Unis.