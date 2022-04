Xavi possède le deuxième plus mauvais bilan de l’histoire du FC Barcelone

Dimanche soir, le FC Barcelone a chuté face au Rayo Vallecano, sur le score de 0-1, en match d’alignement de la 21e journée du championnat espagnol.

Un nouvel échec pour le Barça, le troisième consécutif au Camp Nou, l’antre qui jadis faisait trembler tous les adversaires. Et tout ça en dix jours : jeudi dernier face à l’Eintracht Francfort en Europa League (2-3), lundi face à Cadix et donc dimanche face à Vallecano. Trois défaites de suite à domicile durant la même saison, c’est une grande première dans l’histoire du FC Barcelone. Louis van Gaal était parvenu à enchainer trois défaites, mais cette contre-performance avait été réalisée à cheval sur deux saisons, 1997-1998 et 1998-1999.