Xavi ne rapatriera pas Neymar au Barça : "Nous avons d’autres priorités"

Les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos sont actés. Neymar Junior, pourrait suivre malgré un contrat qui court encore sur deux saisons (dont la dernière en option). La rumeur renvoyait le Brésilien du côté du Barça. Mais il n’en sera rien.



Xavi en personne a refermé la porte dans une interview accordée à Jijantes FC. "Il ne fait pas partie de nos plans", assure le coach du Barça et ancien équipier de Ney chez les Blaugranas. "Je l’aime beaucoup en tant qu’ami, c’est un joueur fantastique mais nous avons d’autres priorités".



Depuis son transfert retentissant au PSG, Neymar est régulièrement lié au FC Barcelone. Celui qui devait constituer la pierre angulaire du projet de QSI à son arrivée n’a jamais vraiment répondu aux attentes. Souvent blessé, semblant parfois évoluer à la carte, le Brésilien a régulièrement été pris en grippe par une partie du public du Parc des Princes. Il n’a plus joué depuis la mi-février et une nouvelle opération à la cheville.