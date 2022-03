Xavi après la qualification du Barça : "C’est le chemin que nous devons suivre"

Sous pression dans l’antre de Galatasaray, le FC Barcelone a su renverser la vapeur pour s’imposer 1-2 et arracher la qualification pour les quarts de finale d’Europa League. Une performance dont le coach des Blaugrana Xavi était extrêmement fier.

"Je suis très satisfait. Je suis très content de la performance de l’équipe. On a vraiment bien joué et je pense que cette qualification est bien méritée. Je suis très content de la solidarité entre les joueurs, de la façon dont nous avons travaillé, dont nous avons joué. Je pense que c’est le chemin que nous devons suivre."

Xavi a ensuite reconnu les grandes qualités de son adversaire. "C’était un match très difficile, très compliqué. On avait déjà vu au Camp Nou que c’était dur de les affronter. Et ça s’est corsé encore plus ici avec le but que nous avons concédé. Mais on a montré de la personnalité, du haut niveau… je suis très heureux."

Désormais qualifié pour les 1/4, le FC Barcelone peut désormais se concentrer sur le Clasico de dimanche contre le Real Madrid. "On n’a pas beaucoup de temps pour préparer ce Clasico mais ça ne doit pas être une excuse. Je pense que nous serons compétitifs."