Xabi Alonso, coach-miracle de Leverkusen : au Bayer, la star se trouve sur le banc

Quand le Bayer Leverkusen fait appel à Xabi Alonso en octobre dernier, le club rhénan végète à la 17e place de Bundesliga… et ne sait pas encore que l’ex-médian, célèbre pour sa fameuse passe longue de 40 mètres, métamorphosera aussi rapidement sa phalange. Avec une série en cours de 9 matches sans défaite (dont 7 victoires de rang juste avant de jouter l’Union à l’aller), le Bayer affiche le troisième meilleur rendement de Bundesliga, derrière les deux leaders, le Bayern et Dortmund, depuis… qu’Alonso a pris le pouvoir. Et tout cela sans avoir activé le levier du mercato hivernal, pour attirer des joueurs formatés pour son système…

" L’effectif du Bayer était déjà bon à son arrivée, mais Xabi Alonso l’a fait évoluer d’un jeu purement allemand à un jeu typiquement espagnol, avec du contrôle dans l’entrejeu, du foot vertical et tourné vers l’avant, des temps de possession importants et de la vitesse aux avant-postes. La blessure de son attaquant tchèque Patrik Schick a aussi provoqué cette mutation. Xabi Alonso a trouvé des jeunes joueurs perméables à son discours et en très peu de temps, il a… tout changé. Le jeu en Allemagne a toujours été très offensif et rapide... mais la nouveauté, c‘est que le championnat allemand s’est aussi ouvert aux influences et aux techniciens étrangers. De nombreux jeunes joueurs, notamment français comme Moussa Diaby et Amine Adli, ont franchi le Rhin avec leur capacités techniques, attirés par la vitesse du jeu, les espaces, les infrastructures et la grande popularité du foot en Allemagne. C’est plus ouvert comme première expérience à l’étranger, que d’aller se frotter tout de suite à la Premier League. "