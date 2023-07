Le gouvernement indonésien serait donc en discussion avec X afin de régler ce problème. "Plus tôt dans la journée, nous avons parlé avec des représentants de Twitter et ils vont nous envoyer une lettre indiquant que X.com sera utilisé par Twitter", a déclaré Usman Kansong, directeur général de l'information et de la communication publique.

Rappelons qu’en 2008, l’Indonésie a voté une loi anti-pornographie très stricte. La loi définit la pornographie comme "tout matériel sexuel créé par l'homme sous forme de dessins, croquis, illustrations, photographies, textes, voix, sons, images animées, dessins animés, poèmes, conversations et gestes." Autant dire qu’un nom de domaine comme x.com avait donc toutes les chances d’être bloqué.