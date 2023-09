X-Files, 30 ans d’enquêtes paranormales

"X-Files" a rapidement connu un beau succès. Il y a quand même eu 11 saisons, 2 films, 1 série dérivée ("Millenium", pour ne pas la nommer) et des jeux de société, des jeux vidéo, des comics et autres romans. Ce succès s’explique par l’étrangeté des enquêtes menées mais aussi et surtout par son excellent casting. Mulder est joué par David Duchovny (parfait en agent lunaire croyant aux aliens) et Scully par Gillian Anderson (tout aussi intelligente que sérieuse et impeccable, une femme prise au sérieux par les hommes qui l’entourent, fait rare pour l’époque). Ces deux acteurs étaient de vrais inconnus il y a 30 (outre quelques apparitions au théâtre pour elle et au cinéma pour lui). Pourtant, ils vont marquer les esprits, incarner véritablement leur personnage et devenir (quasi) indissociables de ces derniers. Si la vérité est ailleurs, par leurs excellentes prestations, Anderson et Duchovny l’ont approchée !