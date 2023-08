X (ex-Twitter) : selon Elon Musk, il ne sera bientôt plus possible de bloquer des utilisateurs

Mais Elon Musk parviendra-t-il à imposer son idée ? Rien n’est moins sûr, et d’ailleurs, sa propre plateforme le corrige juste en dessous de ses messages. En effet, sous les deux tweets publiés par le PDG, on peut lire une note explicative, qui nous indique que "si la possibilité de bloquer des utilisateurs devait être supprimée, X serait en violation des règles de l'App Store et du Google Play Store. Potentiellement, cela pourrait conduire à la suppression de X de ces plateformes."

Les explications fournies par X vont plus loin, expliquant que "le blocage est une fonction de sécurité de base qui offre une protection élémentaire aux victimes d'abus et de harcèlement. La suppression de cette fonction compromettrait la sécurité de nombreuses personnes sur les médias sociaux."

Bref, on ne sait pas si Elon Musk parviendra à supprimer le blocage, ou si les boutiques d’Apple et de Google réagiront à cette décision. Mais quoi qu’il en soit, X/Twitter continue sa lente descente aux enfers.