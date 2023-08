X (ex-Twitter) ralentirait l’accès aux sites qu’Elon Musk n’apprécie pas

Quand on est milliardaire, et à la tête d’un réseau social aussi populaire que X (anciennement Twitter), on peut presque tout se permettre. Et Elon Musk ne s’en prive pas. La preuve avec sa nouvelle petite folie, qui concerne cette fois les liens externes.

Après avoir viré la plupart des employés, changés le nom et le logo de la plateforme en un week-end ou encore rendu certaines options payantes, Elon Musk a donc décidé de ralentir certains liens externes. Selon une analyse, menée par le Washington Post, certains sites, dont le lien est partagé dans un tweet, ne se chargeraient pas aussi rapidement que les autres.

Parmi les sites en question, on retrouve notamment le New York Times, l’agence Reuters, mais également les sites des concurrents, comme Facebook, Bluesky, Substack ou encore Instagram. Concrètement, X passe par son raccourcisseur d’url (t.co) pour ralentir l’ouverture de ces sites. Le délai serait de plus ou moins cinq secondes, avant que le site se charge complètement.

"Nous avons pris connaissance des rapports faisant état d'un délai appliqué aux utilisateurs de X cherchant à visiter les liens du New York Times à partir de la plateforme de médias sociaux, et nous avons fait nous-mêmes des observations similaires. Nous n'avons reçu aucune explication de la part de la plateforme à ce sujet”, a réagi le New York Times pour le site The Verge.

Même son de cloche du côté de Substack : "Substack a été créé en réponse directe à ce type de comportement de la part des entreprises de médias sociaux. Les écrivains ne peuvent pas créer des entreprises durables si leur lien avec leur public dépend de plateformes peu fiables qui ont prouvé qu'elles étaient prêtes à apporter des changements hostiles aux personnes qui les utilisent."

À l’heure actuelle, ni X, ni Elon Musk, n’ont réagi à ce délai artificiel. Mais certains sites concernés, notamment le New York Times, auraient déjà constaté une baisse du trafic en provenance de X depuis la mise en place de ce délai.