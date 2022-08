Wydaeghe, copilote de Neuville : "On doit bien gérer la suite du rallye... on est capable de le faire"

Thierry Neuville occupe à domicile la tête du Rallye d'Ypres, 9e des 13 manches du championnat du monde (WRC), après la première journée marquée par sa remontée et par la grosse sortie de Kalle Rovanpera (Toyota).

"C'était une journée assez compliquée. On a été surpris par le grip ce matin, on a tiré tout droit dans la première spéciale. On a ensuite roulé à notre rythme afin de ne pas faire d'erreur. On n'était pas en confiance avec la voiture, c'était beaucoup mieux cet après-midi. Le chrono était là. On a un meilleur feeling ce soir que ce midi. Si vous regardez la stratégie de Freddy Loix, multiple vainqueur ici, il regardait un peu durant la première boucle et il mettait une claque durant la deuxième. On n'a pas mis une claque, mais on a essayé d'augmenter le rythme", a précisé Martijn Wydaeghe, copilote de Neuville, à notre micro.