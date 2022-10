Wunderhorse : "On ne sort son premier album qu’une seule fois"

En écoutant Wunderhorse, on a l’impression que le jeune Jacob Slater a déjà vécu 1000 vies. Il leur rend d’ailleurs hommage sur le morceau Mantis. "C’est un morceau plutôt sinistre, mais à la fin je me retrouve à chanter, presque malgré moi "It’s a beautiful love". Malgré l’étrangeté de la vie et la souffrance qui peut en découler, on se trouve englouti par la beauté et la magnitude du monde".

A l’image du “Life ain’t always empty” de son copain Grian de Fontaines D.C., le jeune homme trouve donc dans l’incertain une raison de vivre. Sur la route, les 4 gars de Wunderhorse partagent cet état d’esprit :"On a tous eu des moments où on s’est dit qu’on ne ferait pas ça pour le reste de notre vie, d’autres où on se disait que c’était probablement une bonne idée d’arrêter. Mais visiblement, on est assez stupides que pour ne pas le faire (rires). Maintenant que nous avons cette opportunité, nous prenons le taureau par les cornes et on fonce, sans perdre de temps" explique Pete.

Sous la chaleur du Texas, les 4 musiciens gardent les yeux rivés sur cette route sinueuse. Celle qu’ils empruntent aujourd’hui et celle qu’il leur reste à parcourir. Celle-là même qui les emmènera bientôt vers d’autres paysages, toujours plus étranges et pourtant si merveilleux.