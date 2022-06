Wuhan Radiography, Simon Vansteenwinckel, au Musée de la Photo à Charleroi.

Pendant la période de confinement, Simon Vansteenwinckel ouvre une fenêtre sur le monde via Google Street View et il voyage à Wuhan sans sortir de sa chambre. La ville chinoise associée à l’origine de la pandémie de Covid-19 livre des images qu’il projette sur un écran de télévision. Photographiées ensuite avec un film argentique utilisé en médecine pour diagnostiquer les maladies pulmonaires, les images accentuent l’effet de contraste du noir et blanc. Le grain masque l’identité des lieux et des habitants. La poussière infecte l’atmosphère. La vie est brûlée par les rayons. Un bruit sourd émane de l’image. L’œil ne parvient pas à entendre la situation.

Les photos recadrées sont déposées sur des tableaux lumineux rétroéclairés.

A voir au Musée de la Photographie à Charleroi jusqu’au 18 septembre.

Simon Vansteenwinckel au micro de Pascal Goffaux