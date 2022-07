Wu-Lu : Tortue géniale

Les thématiques abordées dans les morceaux de "Loggerhead" tournent bien souvent autour du quotidien de Brixton, quartier multiculturel implanté dans le sud de la capitale anglaise. Conçu au plus près des réalités d’une métropole en mouvement, le single "South", par exemple, pose d’ailleurs un constat amer sur l’évolution urbanistique des lieux. "Dans mon quartier, comme partout ailleurs en Angleterre, les endroits initialement dédiés aux communautés locales sont rasés pour laisser la place à des murs en béton et des buildings." Dans un style insurgé et bien énervé, "South" s’attaque aux problèmes générés par la gentrification. "Ça me gêne lorsque des individus débarquent dans un lieu sans aucune volonté de s’adapter au contexte et à l’environnement social. Ne pas chercher à comprendre l’endroit où l’on vit, ça me paraît inconcevable. Moi, j’ai grandi à Brixton. Je suis attaché aux valeurs de mon quartier. Même si je suis incapable d’en donner une définition représentative. Parce que je suis juste une pièce du puzzle : un morceau issu de la diversité des lieux. À travers mes chansons et mes opinions, je me bats pour préserver ce pluralisme culturel et social."