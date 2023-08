WTF : il voulait devenir un chien, il l’a fait (presque)

La vie de nos animaux de compagnie peut faire rêver. Qui n’a jamais voulu être à la place de son chien ou son chat en le voyant se dorer la pilule au soleil ? Pour certaines personnes, il semblerait que ce soit parfois plus qu’une simple envie. La preuve au Japon, où un homme clame être devenu un Colley.

Il s’appelle Toco et n’a jamais montré son vrai visage. Il gère une chaîne qui s’appelle "I want to be an animal" sur laquelle il partage des vidéos de lui dans son costume de colley, sa race de chien préférée. Il a fait appel à la société "Zeppet", connue pour la conception de costumes pour le cinéma et la télévision et a attendu une quarantaine de jours avant de recevoir son déguisement qui lui a coûté 2 millions de Yens, soit un peu moins de 13 000 euros.

Toco est actif sur sa chaîne depuis 2022. Il est déjà connu auprès de nombreux internautes et a été l’objet de plusieurs analyses. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il attire les curieux. Environ 41.400 personnes le suivent et sa dernière vidéo comptabilise plus de 5 millions de vues rien qu’à elle toute seule. Dans celle-ci, on le voit se promener dans un parc et rencontrer d’autres chiens. Il marche à quatre pattes, fait aller sa patte devant la caméra et regarde les chiens. Elle a fait le buzz car c’est là la première fois qu’il sort de chez lui avec son costume.