WTA Varsovie : Wickmayer gagne son quart de finale et défiera Swiatek pour son deuxième match de la journée

Yanina Wickmayer (WTA 109) a réussi à obtenir sa place dans le dernier carré du tournoi de tennis WTA 250 de Varsovie, une épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, samedi dans la capitale polonaise. La N.2 belge s’est imposée contre la Britannique Heather Watson (WTA 146), 6-4, 6-3 en 1h35.

Face à sa partenaire de double, avec qui elle disputera la finale du tournoi dimanche, Wickmayer a pris un break de retard en début de partie avant de remporter cinq jeux consécutifs pour remporter la première manche. Dans le deuxième set, elle a fait la différence en prenant le service adverse à 3-3 afin de s’envoler vers la victoire avec un autre break dans la foulée. Au prochain tour, en fin d’après-midi, Wickmayer affrontera la N.1 mondiale, Iga Swiatek, qui joue dans sa Pologne natale et a écarté la Tchèque Linda Noskova (WTA 59/N.8) plus tôt dans la journée, 6-1, 6-4. La 79e joueuse mondiale en double s’apprête également à jouer la finale du double avec Watson (WTA 146), face au duo polonais formé par Weronika Falkowska (WTA 93) et Katarzyna Piter (WTA 89).

La dernière demi-finale de 'Wicky' dans un WTA 250 remonte à septembre 2017, lorsqu’elle avait atteint le dernier carré du tournoi de Guangzhou en Chine. Grâce à son succès à Varsovie, l’ancienne N.12 mondiale réintégrera le top-100 lundi prochain. Elle devrait atterrir aux alentours de la 93e place.